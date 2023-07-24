В Николаеве шефа полиции уличили в сдаче данных на конкурирующий главк

В Николаеве полицейские сдают подполью данные о расположении конкурирующих силовиков. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на активиста николаевского подполья.

Отмечается, что глава Управления патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, хочет сместить начальника областного главка национальной полиции Украины.

Такая борьба за власть связана с тем, что на Украине существуют два конкурирующих органа внутренних дел — Главное управление национальной полиции и Управление патрульной полиции.

Собеседник агентства поделился, что источник из областного главка передал подполью координаты Управления патрульной полиции. При этом был намек, что передача данных о местонахождении подразделения была согласована «сверху». Активист предположил, что это может быть либо шуткой, либо способом борьбы за власть с помощью российских ракет.

Ранее, 21 июля, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по верфи и морскому порту Николаева. Также российские силы поразили гостиницу «Ингул» у судостроительного завода, в которой находились украинские боевики и иностранные наемники.