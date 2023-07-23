Минимум 9 человек погибли в результате крушения самолета в Судане
По меньшей мере девять человек погибли в результате крушения самолета в международном аэропорту города Порт-Судан. Об этом 23 июля сообщила суданская армия.
«Транспортный гражданский самолет «Антонов» сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане из-за технической неисправности. Девять человек, среди которых четверо военных, погибли», — говорится в заявлении вооруженных сил.
Как уточняет издание Al-Hadath, в результате катастрофы выжил находившийся на борту воздушного судна ребенок. Также есть пострадавшие, но об их состоянии ничего не известно.
Ранее, 19 июля, два человека получили травмы при крушении легкомоторного туристического самолета в населенном пункте Черногории Штой.
До этого, 17 июля, в Польше пять человек погибли, столько же пострадали в результате падения самолета Cessna на ангар с людьми.
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