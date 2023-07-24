Названа улучшающая когнитивные способности ягода

Исследователи Королевского колледжа Лондона установили, что употребление черники положительно влияет на мозг и кровеносные сосуды пожилых людей. Результаты были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Отмечается, что с возрастом восприимчивость к сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям увеличиваются, а когнитивные функции у лиц старше 60 лет, наоборот, быстрее снижаются.

Ученые в ходе исследования искали способы замедлить или предотвратить эти возрастные изменения. Наблюдения вели за 61 человеком в возрасте от 65 до 80 лет. Участников исследования разделили на две группы, одна из которых принимала плацебо, а вторая — 26 г порошка черники.

Исследование показало, что пожилые люди, ежедневно в течение 12 недель употреблявшие порошок черники, имели более здоровые кровеносные сосуды и лучше справлялись с когнитивными задачами по сравнению с группой, которая получала плацебо.

Как уточнили ученые, предотвратить ухудшения здоровья могут полифенолы, один из видов которых — антоцианы, содержится в чернике. Именно за его счет ягода имеет синий цвет. Антоцианы являются сильными антиоксидантами, нейтрализуют действие свободных радикалов, препятствуют росту опухолей, благотворно действуют на организм человека. Поэтому овощи и фрукты ярких цветов считаются полезными для организма.

Ранее, 27 июня, эксперты перечислили продукты в рационе, которые влияют на когнитивные функции человека. К ним относятся авокадо и ягоды, особенно виноград и черника, поскольку они защищают мозг от вредного воздействия окислительного стресса, предотвращают преждевременное старение клеток и развитие деменции.