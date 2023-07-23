В ЛНР сообщили об ударе ВСУ иностранными кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по населенному пункту Золотаревка в Луганской Народной Республике (ЛНР) кассетными боеприпасами иностранного производства. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

«Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотаревка Попаснянского района», — рассказал источник.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и погибших.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что вся территория Донбасса и вокруг него нашпигована минами, неразорвавшимися снарядами и бомбами, к которым сейчас добавятся кассетные суббоеприпасы.

До этого, 20 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина примерно в течение семи последних дней приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов.

Ранее, 13 июля, Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.



Президент России Владимир Путин призвал относиться к поставкам кассетных бомб на Украину как к преступлению, заявив, что США приняли это решение, потому что им не хватает других боеприпасов.



Вместе с тем Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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