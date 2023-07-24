Минобороны РФ 24 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Решительностью и мужеством отличился младший сержант Сергей Ершов, подразделению которого поручили занять лесополосу рядом с освобожденным поселением. Российские штурмовые группы на бронеавтомобилях прорвали правый фланг и зашли к противнику в тыл. Оттеснив большую часть националистов, группа Ершова приблизилась к укреплению, занятому оставшимися боевиками.

В ходе завязавшегося противостояния младший сержант прицельным ударом атаковал позиции неприятеля, вынудив его отступить. Позже Ершов, несмотря на полученную контузию, приступил к эвакуации раненых. Действуя под непрерывным обстрелом, он вывел пострадавших товарищей в безопасное место и оказал первую помощь, что помогло сохранить их жизни.

Также в оборонном ведомстве отметили заслуги лейтенанта Курбана Умарова. Под его руководством мотострелковая рота в течение суток сдерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ) на одном из тактических направлений.

Благодаря грамотным решениям Умарова, его подчиненные смогли отразить четыре волны наступления украинских боевиков, несмотря на численное превосходство последних. Служащие ВС РФ ликвидировали более десяти единиц военной техники и нанесли значительный ущерб живой силе противника. Прежде чем нанести решающий удар, лейтенант обеспечил условия для перегруппировки, прикрывая основные силы подразделения.

Перегруппировавшись, ВС РФ перешли в наступление и окончательно разгромили неприятеля. Высокий профессионализм лейтенанта Умарова позволил остановить продвижение украинских националистов и нанести им серьезный урон.

Наконец, стало известно об отваге майора Дмитрия Барышникова, выполнявшего выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах воздушно-десантного полка под непрекращающимся обстрелом ВСУ.

Стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, националисты открыли по позициям ВС РФ массированный артиллерийский и минометный огонь, из-за чего была повреждена часть оборудования для внутренних коммуникаций. Для того, чтобы командование не лишилось возможности оперативно координировать действия сил в бою, Дмитрий вместе с подчиненными вышли на передовую для проведения ремонтных работ.

Благодаря самоотверженности майора Барышникова и его товарищей, оборванные линии связи были в кратчайшие сроки восстановлены, что позволило дать успешный отпор противника и выполнить поставленную боевую задачу.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери украинской армии составили около 370 военнослужащих, 24 автомобиля, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, а также была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».

В результате слаженных ударов авиации и огня артиллерии были подавлены атаки противника в районах Белогоровки, Майорска, Веселого, Водяного, Северного и Клещеевки и разбиты позиции ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Белогогровка. Кроме того, российские служащие уничтожили три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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