Мужчина с ножом мясника нанес ранения четырем людям в США

Мужчина с ножом мясника нанес ножевые ранения четырем людям в американском штате Мэриленд, сообщает 23 июля Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в комиссионном магазине Unique на Вейрс-Милл-роуд. Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину с ножевыми ранениями.

Затем правоохранителям поступил второй звонок. Звонивший сообщил, что еще две женщины получили ножевые ранения недалеко от квартала Коли Драйв. Полиция обнаружили на втором месте происшествия двух раненых женщина, а также взрослого мужчину с поверхностными травмами. Мужчина в госпитализации не нуждался, женщины же были доставлены в больницу. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Позже в этот же день подозреваемый был обнаружен в квартале 4300 на Хавард-стрит с 12-дюймовым ножом мясника. Он не выполнил команду офицеров бросить нож, вместо этого он бросился на сотрудника полиции и был застрелен.

Ранее, 15 июля, сообщалось о нападении в американском городе Хэмптон в штате Джорджия, в результате которого погибли не менее четырех человек. Подозреваемый использовал огнестрельное оружие. По факту произошедшего начато расследование полиции и бюро расследований штата. Причины стрельбы пока не установлены.