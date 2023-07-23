Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье
Мир
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Мир
ЦИК пригласила представителей от Камбоджи наблюдать за выборами в РФ в 2024 году

СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) РФ 23 июля возбудил уголовное дело по факту обстрела российских журналистов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 23 июля сообщается на сайте ведомства.

«22 июля 2023 года в районе села Пятихатки Запорожской области вооруженные формирования Украины прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков», — сообщили в ведомстве.

СК подчеркнул значимость и опасность профессии военного журналиста, особенно в зоне спецоперации.

Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно представить Журавлева к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

В рамках расследования следователи установят все подробности обстрела, которому подверглись представители СМИ, а также причастных к этому лиц.

«Подлатаемся и будем продолжать»
Выжившие после обстрела ВФУ журналисты МИЦ «Известия» перенесли несколько операций — международные организации не торопятся комментировать атаку на СМИ

Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы. Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

ООН выразила сожаление о гибели корреспондента «РИА Новости» Журавлева.

Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы Журавлева пытались скрыть истину о конфликте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу журналистов в зоне проведения спецоперации была осуществлена неслучайно. По ее словам, корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что военкора и оператора «Известий» Романа Польшакова и Дмитрия Шикова, а также корреспондента «РИА Новости» Константина Михальчевского, пострадавших накануне при обстреле ВСУ, наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить гибель военкора Ростислава Журавлева в результате удара со стороны ВСУ. Как заявил постпред РФ при организации Ринат Аляутдинов, киевский режим начал вторую волну атак против российских журналистов, работающих в зоне спецоперации.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после полученных ранений в зоне спецоперации при ударе ВСУ. По его словам, три осколка, не задевших жизненно важные органы, останутся с ним на всю жизнь. Оператор Дмитрий Шиков, тоже раненный ударом ВСУ, заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023