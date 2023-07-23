СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области

Следственный комитет (СК) РФ 23 июля возбудил уголовное дело по факту обстрела российских журналистов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 23 июля сообщается на сайте ведомства.

«22 июля 2023 года в районе села Пятихатки Запорожской области вооруженные формирования Украины прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков», — сообщили в ведомстве.

СК подчеркнул значимость и опасность профессии военного журналиста, особенно в зоне спецоперации.

Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно представить Журавлева к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

В рамках расследования следователи установят все подробности обстрела, которому подверглись представители СМИ, а также причастных к этому лиц.

Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы. Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

ООН выразила сожаление о гибели корреспондента «РИА Новости» Журавлева.

Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы Журавлева пытались скрыть истину о конфликте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу журналистов в зоне проведения спецоперации была осуществлена неслучайно. По ее словам, корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что военкора и оператора «Известий» Романа Польшакова и Дмитрия Шикова, а также корреспондента «РИА Новости» Константина Михальчевского, пострадавших накануне при обстреле ВСУ, наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить гибель военкора Ростислава Журавлева в результате удара со стороны ВСУ. Как заявил постпред РФ при организации Ринат Аляутдинов, киевский режим начал вторую волну атак против российских журналистов, работающих в зоне спецоперации.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после полученных ранений в зоне спецоперации при ударе ВСУ. По его словам, три осколка, не задевших жизненно важные органы, останутся с ним на всю жизнь. Оператор Дмитрий Шиков, тоже раненный ударом ВСУ, заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.