В Волгограде завели дело за осквернение монумента «Родина-мать»

На девушку из Самары заведено уголовное дело за пренебрегающие нормами морали и нравственности действия на Мамаевом кургане. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отмечается, что 23-летнюю жительницу Самары подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Осквернение мест захоронения».

По информации прокуратуры, находясь на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, женщина «совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети интернет». Она сняла видео таким образом, будто она щекочет пальцем грудь, изображенную на памятнике. На этом фоне женщина напевала мелодию, которой обычно сопровождают цирковые представления.

Дело находится в производстве отдела УМВД России по Волгограду, производство дознания по уголовному делу контролируется прокуратурой.

Ранее, 10 мая, в подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества. Сообщалось, что мужчина прикурил сигарету от Вечного огня.