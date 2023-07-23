Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA

Россиянка Мария Тимофеева 23 июля обыграла украинку Катерину Байндль в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.



19-летняя Тимофеева за 2 часа 6 минут обыграла Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Благодаря этому россиянка попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Данный турнир стал первым для нее на топ-уровне.



Призовой фонд соревнований в венгерской столице составлял €225 тыс.



Россиянка занимает 246-е место в рейтинге, украинка — 100-е. Теперь же Тимофеева переместится на 128-ю позицию.

Ранее в этот день российский теннисист Андрей Рублев обошел норвежца Каспера Рууда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Бостаде (Швеция). В этом сезоне россиянин уже в пятый раз выходит в финал турнира ATP, победителем он стал 14-й раз в карьере.