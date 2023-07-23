Командующий группировкой «Центр» спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ

Запала у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа, выразил мнение командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью «Соловьев LIVE» 23 июля.



«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — предположил он.



По мнению Мордвичева, зимой у украинской армии особых достижений не будет. К весне контрнаступление окончательно закончится, полагает он.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело и может продлиться еще несколько месяцев.



Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ и добавил, что уничтожено рекордное количество западной техники.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский и сам признавал, что контрнаступление идет очень тяжело из-за медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки наступления время.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.