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На одном из участков в Испании все избиратели проголосовали за 26 секунд

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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На северо-востоке Испании в малонаселенной деревне Вильярроя, в которой проживает всего семь человек, избиратели закончили голосование на всеобщих выборах за 26 секунд. Об этом 23 июля сообщает издание Mundodeportivo.

На избирательном участке присутствовало не менее 40 человек из соседних муниципалитетов. Они следили за ходом голосования.

Один из жителей после старта голосования рассказал присутствующим анекдот, из-за чего его бюллетень упал. В результате он потерял несколько секунд. Однако, несмотря на это, результат оказался на три секунды меньше, чем их предыдущий рекорд на муниципальных выборах в мае.

После окончания голосования жители деревни устроили праздник, отметив событие выпечкой и национальными блюдами.

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В Испании 23 июля началось голосование на выборах в генеральные кортесы (двухпалатный парламент). Участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжат работу до 20:00 (21:00 мск). Явка на выборах по состоянию на 18:30 (19:30 мск) составила 53,12%, свидетельствуют данные официального сайта по мониторингу результатов.

По итогам выборов будут избраны 350 членов конгресса депутатов еще на четыре года и 208 сенаторов.

В стране законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты).

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