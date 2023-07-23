«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче первого тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Счет на 45-й минуте встречи открыл нападающий «Спартака» Виктор Мозес. Ответный мяч забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев на 50-й минуте встречи, а на 67-й благодаря голу Габриэля Флорентина гости вышли вперед.

На 76-й минуте встречи защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сравнял счет. Этот мяч стал для него дебютным в составе красно-белых. На 90+1-й минуте матча Хлусевич забил свой второй гол в этой встрече и принес красно-белым победу.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» 31 июля сыграет дома с «Балтикой», а «Оренбург» следующий матч проведет на выезде и сыграет его с «Рубином» 30 июля.

Ранее в этот день сообщалось, что самарские «Крылья Советов» обыграли в гостях грозненский «Ахмат» в матче первого тура РПЛ, игра завершилась со счетом 2:1.