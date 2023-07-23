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Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ «идет тяжело»

Блинкен о контрнаступлении ВСУ: оно идет тяжело
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело и может продлиться еще несколько месяцев, заявил 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев», — отметил он в интервью телеканалу CNN.

По словам госсекретаря США, контрнаступление украинской армии якобы находится еще на сравнительно ранней стадии.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ и добавил, что уничтожено рекордное количество западной техники.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский и сам признавал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки наступления время.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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