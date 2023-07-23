Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ «идет тяжело»

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело и может продлиться еще несколько месяцев, заявил 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.



«Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев», — отметил он в интервью телеканалу CNN.



По словам госсекретаря США, контрнаступление украинской армии якобы находится еще на сравнительно ранней стадии.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ и добавил, что уничтожено рекордное количество западной техники.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский и сам признавал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки наступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.