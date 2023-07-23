Мужчина погиб в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

Украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате атаки погиб один человек. Об этом 23 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Удар был нанесен по Кировскому району. Жертвой стал мужчина 1954 года рождения.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в представительстве.

Последний раз об ударе по Макеевке сообщалось 7 июля. Украинские боевики обстреляли Червоногвардейский район города ночью снарядами калибром 155 мм. О пострадавших не сообщалось.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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