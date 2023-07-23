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Катар назначил посла в ОАЭ после разрыва дипотношений в 2017 году

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Фото: commons.wikimedia.org/Qatarsecvienna
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Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани назначил Султана бен Сальмина аль-Мансури послом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает Doha News со ссылкой на соответствующий указ канцелярии эмира.

ОАЭ разорвали дипломатические и торговые отношения с Катаром в 2017 году, однако несколько месяцев назад Доха и Абу-Даби объявили о взаимном открытии дипломатических миссий.

Таким образом, назначение посла и открытие дипведомств стало последним шагом в решении кризиса Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начавшегося в 2017 году, говорится в сообщении.

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В июне произошло восстановление дипотношений между Катаром и Бахрейном. Стороны подтвердили, что данный шаг отражает обоюдное стремление развивать взаимодействие и укреплять интеграцию и единство ССАГПЗ.

5 июня 2017 года Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив государство в поддержке терроризма, а также ввели экономические санкции. Позже страны Залива выдвинули Дохе 13 условий для восстановления отношений. Катар от требований отказался, однако подчеркнул готовность к диалогу.

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