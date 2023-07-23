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Туристы из России рассказали об обстановке на Родосе во время природных пожаров

Турист из России: перебираемся с места на место на Родосе из-за природных пожаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Двум российским туристам, отдыхающим на греческом острове Родос, приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. Об этом они рассказали 23 июля в беседе с «Известиями».

По словам одного туриста, пожары тушат самолетами, а эвакуацией населения занимается полиция.

«Мы сейчас перебрались в другой отель. Мы хотим продолжить отдых, но не получается в той мере, что планировали. Перебираемся с места на место из-за пожаров, аэропорты забиты, <...> не знаем, как покинуть остров», — рассказал собеседник «Известий».

Другой турист отметил, что в первые дни возгораний обстановка была спокойной.

«На пятый день подул сильный ветер, и пожар за день продвинулся, если я не ошибаюсь, на 30 км», — заявил он.

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Ранее в этот день отдыхавший на Родосе российский турист также рассказал «Известиям», что люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

Накануне власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.

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