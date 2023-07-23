Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после установки кардиостимулятора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 23 июля, сообщил, что чувствует себя хорошо после операции на сердце и планирует скоро вернуться к работе.

«Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам, депутатам кнессета (парламента. — Ред.)», — сказал политик в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Ранее в этот день сообщалось, что операция по установке кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, врачи оценили состояние здоровья политика как хорошее.

В середине июля стало известно, что кардиологи имплантировали прибор для мониторинга аритмии в сердце премьер-министра. По словам профессора Иегуды Адлера, это было сделано с целью избежать нарушений сердечного ритма у Нетаньяху, а также выяснить, действительно ли причиной его плохого самочувствия стало обезвоживание или нарушение в работе сердца.

До этого, 15 июля, израильского премьера срочно госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома в Кесарии. Впоследствии политик объяснил свое недомогание тем, что провел некоторое время на солнце без головного убора и достаточного количества воды.