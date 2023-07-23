Легковушку «намотало» на столб при ДТП в Москве

Легковой автомобиль наехал на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщает столичный дептранс 23 июля.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Заняты три полосы из пяти в сторону центра, выбирайте пути объезда», — сказано в сообщении в Telegram.

Как видно на снимке с места происшествия, легковушку буквально «намотало» на столб. По данным «Известий», один человек погиб.

Ранее в этот день на юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате ДТП мотоциклист пострадал, его пассажирка погибла.