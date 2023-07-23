На Украине задумались об отказе от бойкота соревнований с участием россиян

Украина рассматривает возможность отказа от бойкота спортивных соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии, заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт 23 июля в эфире телемарафона «Единые новости».

Причиной пересмотра решения, по словам министра, стал отказ Международного олимпийского комитета от официального приглашения России и Белоруссии на Олимпиаду–2024 в Париже.

«Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду–2024, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов на квалификационные соревнования», — передает его слова издание «Суспильне».

Переговоры с национальными спортивными федерациями Украины уже ведутся, уточнил Гутцайт.

14 апреля стало известно, что министерство молодежи и спорта Украины запретило гражданам участвовать в международных соревнованиях, если там выступают российские и белорусские спортсмены. В ведомстве уточнили, что нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования.

13 июля сообщалось, что Международный олимпийский комитет разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал решение несправедливым, однако заверил, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Ожидается, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде–2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято на октябрьской сессии Международного олимпийского комитета.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.