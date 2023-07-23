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На Украине задумались об отказе от бойкота соревнований с участием россиян

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Фото: ТАСС/Kim Price
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Украина рассматривает возможность отказа от бойкота спортивных соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии, заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт 23 июля в эфире телемарафона «Единые новости».

Причиной пересмотра решения, по словам министра, стал отказ Международного олимпийского комитета от официального приглашения России и Белоруссии на Олимпиаду–2024 в Париже.

«Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпиаду–2024, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов на квалификационные соревнования», — передает его слова издание «Суспильне».

Переговоры с национальными спортивными федерациями Украины уже ведутся, уточнил Гутцайт.

14 апреля стало известно, что министерство молодежи и спорта Украины запретило гражданам участвовать в международных соревнованиях, если там выступают российские и белорусские спортсмены. В ведомстве уточнили, что нарушившие данное требование спортивные федерации будут лишены статуса национальных, что влечет за собой потерю государственного финансирования.

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13 июля сообщалось, что Международный олимпийский комитет разошлет официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Их не получат Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что данное решение МОК — это «очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал решение несправедливым, однако заверил, что Россия продолжит бороться за права своих спортсменов.

Ожидается, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде–2024 только в нейтральном статусе, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято на октябрьской сессии Международного олимпийского комитета.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

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