В Херсонской области сообщили о попытке покушения ВСУ на мэра Алешек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить покушение на мэра города Алешек в Херсонской области Георгия Журавко, для этого они использовали ракету HIMARS. Об этом 23 июля сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», — сказал он в беседе с ТАСС.

Других подробностей не приводится.

Ранее, 15 июля, под автомобиль главы села в Запорожской области заложили бомбу. Самодельное взрывное устройство обнаружили при осмотре машины у здания сельсовета. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.