Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье
Мир
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Общество
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о своем состоянии после удара ВСУ
Общество
Томские волонтеры передали гуманитарную помощь в школу в ЛНР
Общество
Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск
Общество
Дело по факту ЧП в торговом центре передали в ГСУ СК по Москве

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде

0
Фото: Global Look Press/Mathilda Ahlberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Андрей Рублев 23 июля обошел 24-летнего норвежца Каспера Рууда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Бостаде (Швеция).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу 25-летнего Рублева. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В этом сезоне россиянин уже в пятый раз выходит в финал турнира ATP, победителем он стал 14-й раз в карьере.

Рублев — седьмая ракетка мира. Его соперник Рууда при этом является четвертой ракеткой мира, он становился победителем турниров ATP 10 раз.

Турнир в Бостаде проходит на грунтовом покрытии, призовой фонд состязаний равняется €562 тыс.

Спортивные выходные с «Известиями»
Старт сезона в РПЛ, теннисные турниры в Европе, бой Шлеменко и другие события

17 июля первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2023. Счет встречи, которая длилась 4 ч и 46 мин., составил 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023