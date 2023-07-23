Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев 23 июля обошел 24-летнего норвежца Каспера Рууда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Бостаде (Швеция).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу 25-летнего Рублева. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В этом сезоне россиянин уже в пятый раз выходит в финал турнира ATP, победителем он стал 14-й раз в карьере.

Рублев — седьмая ракетка мира. Его соперник Рууда при этом является четвертой ракеткой мира, он становился победителем турниров ATP 10 раз.

Турнир в Бостаде проходит на грунтовом покрытии, призовой фонд состязаний равняется €562 тыс.

17 июля первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2023. Счет встречи, которая длилась 4 ч и 46 мин., составил 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца.