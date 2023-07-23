Стало известно о предложении папы римского провести встречу с патриархом Кириллом

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу предложил встретиться в одном из аэропортов Москвы папа римский Франциск в ходе его визита в Монголию. Об этом 23 июля сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.



«Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолета понтифика в российской столице», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».



Как отметил Севастьянов, папа римский посетит Монголию с визитом с 31 августа по 4 сентября. По его словам, встреча состоится в том случае, если патриарх Кирилл выразит желание провести ее.



Первая встреча патриарха Кирилла и папы римского прошла в 2016 году в аэропорту Гаваны, по аналогии можно провести снова такую встречу, добавил он.



Севастьянов также указал на то, что аэропорт является нейтральной зоной, поэтому это не вызвало бы противодействия со стороны выступающих против визита понтифика в Россию.

В июне патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником папы римского — кардиналом Маттео Дзуппи в Даниловом монастыре. Они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.