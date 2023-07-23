Видео. В Красноярске оставленный водителем на ходу автобус протаранил пять машин

Видео. В Красноярске оставленный водителем на ходу автобус протаранил пять машин

2023-07-23 16:47:34

2023-07-23 16:47:34

2023-07-23 16:47:34

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