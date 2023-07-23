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Столтенберг проведет 26 июля заседание Совета НАТО – Украина

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 июля, по просьбе Киева проведет заседание Совета Украина – НАТО. Как сообщает 23 июля бельгийский телеканал RTBF, намечено обсуждение вывоза украинского зерна.

В публикации отмечается, что цель мероприятия — «проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море». В заседании примут участие послы.

Созвать совет Столтенберга призвал украинский президент Владимир Зеленский, о чем последний сообщал накануне в своем Telegram-канале, напоминает «Газета.Ru».

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

При этом ранее, 18 июля, Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк на следующий день заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он. При этом Россия готова вернуться к договоренностям в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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