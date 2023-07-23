Эксперт назвала наиболее подходящие месяцы для отпуска в 2024 году

Наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2024 году в России, с позиции доходов, это июль, август и октябрь, рассказала «РИА Новости» в воскресенье, 23 июля, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Для тех, кто планирует отпуск заранее, уже следует задуматься о том, в какой месяц отдыхать в 2024 году <…> Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха, так как разница между отпускными и зарплатой будет минимальна», — рекомендует Санина.

Эксперт предупредила, что отпуск не стоит планировать в январе, мае и июне. В эти месяцы наименьшее число трудодней, что, в свою очередь, означает, что каждый рабочий день будет стоить дороже, чем в другие месяцы.

По мнению специалиста, в оставшиеся месяцы 2023 года наиболее благоприятное время будет в августе, так как рабочий день в этот период будет стоить дешевле, а значит размер отпускных приблизится к зарплате. Что касается оставшихся месяцев текущего года, не следует идти в отпуск в октябре, ноябре и декабре.

«Для того, чтобы понять, сколько отпускных получит сотрудник, нужно разделить зарплату на 29,3 — это число принято для расчетов среднего количества дней в месяце. Далее полученную цифру нужно умножить на количество дней в месяце», — пояснила Санина.

Она добавила, что если число рабочих дней в месяце меньше обычного, то сумма отпускных будет отличаться от зарплаты в меньшую сторону, и работник понесет финансовые потери. Для увеличения отпускных нужно, с разрешения работодателя, уходить на отдых не с понедельника, а с субботы. Это объясняется тем, если работник в отпуске, то оплата за выходные полагается, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 20 июня, аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, какие туристические направления выбрали россияне для летнего отдыха в этом году. По их данным, 81% пользователей сервиса не стали покидать Россию, а в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 8% и 11% соответственно.