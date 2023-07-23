Балицкий объявил о награждении пострадавших журналистов «Известий» орденом

Военкора и оператора «Известий» Романа Польшакова и Дмитрия Шикова, а также корреспондента «РИА Новости» Константина Михальчевского, пострадавших накануне при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ), наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Погибшего журналиста «РИА Новости» Ростислава Журавлева представят к награде посмертно. Об этом 23 июля сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.



«Также нахожусь на связи с медицинскими службами. Состояние трех военных корреспондентов, которые вчера попали под артиллерийский обстрел кассетными боеприпасами, стабильное, они в сознании, получают необходимую медицинскую помощь», — добавил Балицкий.

Медики делают всё для скорейшего выздоровления журналистов. Ранения военкора и оператора оказались не смертельными, а эвакуация прошла быстро. Польшаков перенес несколько операций, рассказал ранее в этот день корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Ранения получили четыре журналиста. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов в зоне проведения спецоперации была осуществлена не случайно. По ее словам, это объясняется тем, что корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.