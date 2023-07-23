Умер исполнитель песни «Наша служба и опасна и трудна» Лабковский

На 85-м году жизни скончался советский и российский певец Эдуард Лабковский — исполнитель песни «Незримый бой» («Наша служба и опасна и трудна»), посвященной работе милиции и звучащей в советском телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Об этом 23 июля сообщает «Российская газета».

Артист скончался 22 июля. Информация о времени и месте прощания с ним не приводится.

Лабковский родился в 1938 году в Казахской СССР, позже семья переехала в Москву, где он учился в музыкальной школе по классу скрипки.

По окончании школы будущий певец работал слесарем-сборщиком авиационных двигателей на заводе. В армии занимался художественной самодеятельностью, был переведен в Ансамбль Киевского военного округа. После демобилизации учился в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

Лабковский был одним из первых исполнителей песни «День Победы». Также его голос звучит в композициях фильмов «В зоне особого внимания», «Сибириаде», «Старый знакомый».

Исполнитель с концертами приезжал в Афганистан, Таджикистан, Югославию, а также в Приднестровье.