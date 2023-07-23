Бывший президент США Ричард Никсон в 1994 году написал в письме действующему на тот момент американскому лидеру Биллу Клинтону, что предвидит конфликт на Украине. Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, The Wall Street Journal.

«Ситуация на Украине остается крайне взрывоопасной. Если позволить ей выйти из-под контроля, то обстановка в Боснии покажется детским лепетом», — спрогнозировал он в письме.

По мнению Никсона, американское правительство не уделяло достаточного внимания украинскому вопросу.

«Ввиду крайней важности Украины я призываю вас усилить наше дипломатическое представительство в Киеве», — добавил экс-президент.

Письмо, написанное Никсоном, состоит из семи страниц. Свое послание бывший американский лидер написал сразу по возвращении из двухнедельной поездки в Россию и на Украину. Почти три десятка лет содержание письма оставалось в секрете.

Ричард Никсон — 36-й вице-президент и 37-й президент США, политический и государственный деятель.

Ранее, 21 июля, подполковник американской армии Дэниел Дэвис в публикации для 19FortyFive предсказал Украине тяжелую судьбу при любом исходе конфликта. По его словам, в экономическом, гуманитарном и военном отношении стране будет трудно выжить.

До этого, 14 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Киев не в состоянии противостоять Москве в одиночку. Он подчеркнул, что у Украины нет ни суверенитета, ни денег, ни военной промышленности, ни мощностей для военного производства. Он также считает, что при желании Вашингтона украинский конфликт мог бы закончиться «завтра утром».

В МИД РФ 24 июня отметили, что украинский кризис приобрел глобальное измерение усилиями США, Великобритании и государств, находящихся под их влиянием.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.