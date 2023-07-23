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В Италии 14 человек пострадали в результате грозы с градом

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Фото: twitter.com
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Четырнадцать человек пострадали на севере Италии в провинции Эмилия-Романья в результате грозы с градом, которая обрушилась на регион накануне, сообщает 23 июля газета Today.

Стихия пришла на север страны во второй половине субботы. Непогода сопровождалась ветром до 120 км/час, градом и штормом. Сильный удар получил город Равенна, где от последствий обрушившегося на район вихря пострадали 14 человек.

В основном люди пострадали от падения деревьев.

Бури с ветром, ливнями и градом пришли также в Ломбардию. Аграрная ассоциация Coldiretti сообщила о 46 случаях выпадения града, размер которого достигал мяча для настольного тенниса.

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Штормы с градом и ливнями пришли в Италию после аномальной жары. 18 июля французская метеорологическая служба сообщила о побитых температурных рекордах во Франции и Италии. Воздух прогрелся до +40,6 градуса и 42,2 градуса соответственно. В одном из городов на Сардинии регистрировали +42,2 градуса.

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