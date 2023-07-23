В Греции один человек погиб и четверо пострадали при обрушении моста
В греческом городе Патры обрушился участок моста, находившийся на ремонте. В результате один человек погиб и четверо рабочих серьезно ранены, сообщил 23 июля телеканал ERT.
Пострадавшие доставлены в больницу.
По некоторым данным, под завалами находятся как минимум два человека.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП устанавливаются.
По данным телеканала, реставрационные работы моста длиной почти 170 м были начаты еще в 2021 году из-за повреждений и вопросов к надежности конструкции.
В июне в Индии обрушился строящийся мост через реку Ганг в штате Бихар. Никто не пострадал. Момент разрушения попал на видео.