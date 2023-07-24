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Музыкальная пауза: «Руки Вверх!» в «Лужниках» на бис и новый трек Бритни Спирс

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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«Руки Вверх!» вновь выступили на стадионе «Лужники» и побили свой прошлогодний рекорд — 75 тыс. зрителей. Певец JONY собрал поклонников в одном из заведений «Вкусно и точка». Он встал за прилавок в честь релиза с созвучным названием «Лето и точка». Новинкой порадовала фанатов и Бритни Спирс. Она выпустила совместный трек с рэпером Will.i.am. Светская Москва тоже провела неделю с музыкой — танцевала под сет Леши Миронова в доме Logos и наслаждалась оркестровой музыкой в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

«Руки Вверх!» в «Лужниках» на бис

Грандиозное шоу, любимые хиты и 75 тыс. зрителей — «Руки Вверх!» 22 июля выступили в «Лужниках». Стадион коллектив собрал на бис — годом ранее концерт группы посетило 72 тыс. поклонников.

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Концерт «Руки Вверх!» в «Лужниках»

Первым аккордом стало выступление симфонического оркестра. А после вместе с многотысячной толпой, которая не могла не подпевать, Сергей Жуков исполнил «Крошку мою», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие популярные треки. Выступили на концерте и приглашенные артисты — Ева Польна, Zivert, «Иванушки International», HammAli&Navai, а также дети артиста — Ника и Энджел.

Перед концертом Сергей Жуков рассказал «Известиям» о том, как решился спустя всего год вновь собрать «Лужники», почему «Крошка моя» была бы пельменями среди еды, а еще о том, как в свое время пережил творческий кризис. Подробнее — в интервью артиста.

Иммерсивное путешествие

18 июля герои столичной светской хроники отправились в иммерсивное путешествие, которое провел девелопер Sense на проекте Logos в Даниловском районе Москвы. Бетонные интерьеры на вечер превратились в модное творческое пространство, где прошел спектакль «Среда обитания. Новые формы», над которым работал известный театральный режиссер Юрий Квятковский. Постановка состояла из мозаики цитат и живых текстов, а собравшиеся смогли стать главными героями и принять непосредственное участие в происходящем.

Леша Миронов
Леша Миронов
Фото: Алексей Дупляков
Александра Лекомцева
Александра Лекомцева
Фото: Алексей Дупляков
Дарья Аникина
Дарья Аникина
Фото: Алексей Дупляков
Идрис Гитинаев
Идрис Гитинаев
Фото: Алексей Дупляков
Маша и Антон Янковские
Маша и Антон Янковские
Фото: Алексей Дупляков
Дарья Хаиметова
Дарья Хаиметова
Фото: Алексей Дупляков
Павел Камин
Павел Камин
Фото: Алексей Дупляков
Дом Logos
Дом Logos
Фото: Алексей Дупляков

Отдельная зона на площадке на вечер стала мастерской художника Tony.wwwww. Там каждый мог принять участие в создании картины. Свое место в пространстве заняли световые инсталляции. Завершилось мероприятие вечеринкой на крыше. Любовались закатом под сет диджея Леши Миронова Идрис Гитинаев, Александра Лекомцева, Маша и Антон Янковские, Дарья Хаитметова, Павел Камин и другие.

Премьера симфонии в соборе

Александр Цыпкин, Виктория Богатырева, Ирина Хакамада, Юлия Прокип, Уиллиам Ламберти, Вадим Дымов и другие ценители прекрасного 20 июля встретились под сводами Евангелическо-лютеранского кафедрального собора святых Петра и Павла. В его стенах прошел музыкальный вечер, который устроил девелопер MR Group.

Старт мероприятию дала «Прелюдия и фуга соль мажор» Баха в исполнении известного органиста Владимира Скоморохова. После за инструменты сели оркестр современной музыки LS Orchestra и мультиинструменталист, композитор-неоклассик Никола Мельников. Он исполнил авторские композиции, в том числе колыбельную, которую он посвятил сыну, а также произведения Сергея Рахманинова. Особую атмосферу создавала не только специфическая акустика собора, но и световое шоу.

Концерт в соборе Петра и Павла
Концерт в соборе Петра и Павла
Фото: Денис Шумов
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Фото: Денис Шумов
Богатырева Виктория
Богатырева Виктория
Фото: Денис Шумов
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада
Фото: Денис Шумов
Ольга Мягких
Ольга Мягких
Фото: Денис Шумов
Юлия Прокип
Юлия Прокип
Фото: Денис Шумов
Идрис Гитинаев
Идрис Гитинаев
Фото: Денис Шумов
Слава Глушков
Слава Глушков
Фото: Денис Шумов
Наталья Малинова
Наталья Малинова
Фото: Денис Шумов
Евгения Ратникова
Евгения Ратникова
Фото: Денис Шумов
Екатерина Кибовская и Елена Петрова
Екатерина Кибовская и Елена Петрова
Фото: Денис Шумов
Уиллиам Ламберти
Уиллиам Ламберти
Фото: Денис Шумов
Вадим Дымов
Вадим Дымов
Фото: Денис Шумов
Ирина Микоян
Ирина Микоян
Фото: Денис Шумов
Валерия Чуб
Валерия Чуб
Фото: Денис Шумов
Собор Петра и Павла
Собор Петра и Павла
Фото: Денис Шумов

Главным же событием вечера стало первое исполнение симфонии Symphony 34 знаменитого российского композитора-минималиста Кирилла Рихтера. По словам автора, одна из идей произведения — слияние и взаимное обогащение традиций и современности. Композиция объединяет классические инструменты с электронными. Место, где состоялась премьера, тоже поддерживает идею. Это, с одной стороны, один из старейших лютеранских приходов в России, с другой — центр культурной жизни.

После концерта вечер приобрел уже другое настроение. Гости переместились в уютный дворик одного из самых модных ресторанов столицы — Yauza Place, где вели светские беседы, а Никола Мельников сменил клавиши на диджейский пульт.

JONY встал за прилавок «Вкусно — и точка»

Сюрприз для любителей фастфуда устроил певец JONY. 21 июля музыканта можно было встретить за прилавком одного из заведений «Вкусно — и точка». В итоге в зоне выдачи заказов было не протолкнуться. Артист пел с поклонниками песни в то время, как те ждали еду — гостей угощали новым куриным бургером.

Чтобы получить вкусный приз, поклонники должны были снять на видео танец под новый трек артиста и опубликовать в соцсетях.

Поводом для необычной коллаборации стал релиз макси-сингла JONY с созвучным заведению названием «Лето — и точка». В него вошло две песни — omg и «Воздушный сарафан».

Новый трек Бритни Спирс

В пятницу, 21 июля, признанная принцесса поп-музыки нулевых Бритни Спирс выпустила новый трек Mind Your Business. Между ним и ее предыдущим синглом Hold Me Closer, записанным вместе с Элтоном Джоном, прошел год. Новинка — тоже коллаборация, а не соло. Бритни сделала эту пластинку вместе с лидером группы Black Eyed Peas Уильямом Адамсом, больше известным как will.i.am. Песня посвящена проблеме «сталкинга» и нарушению границ приватной жизни со стороны папарацци, с которой регулярно сталкиваются знаменитости.

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Фото: will.i.am

https://youtu.be/Z4U_H7Vn7EU

На обложке сингла оказалось неожиданно юное фото певицы, будто она все еще в нулевых. Возможно, это тоже отсылка к основной теме трека, ведь именно тогда популярность Бритни была на пике, а соответственно, и «фотоохота» за ней. Так или иначе, но релиз — это хороший маркетинговый ход перед скорым выходом мемуаров певицы «Женщина во мне», которые ожидаются осенью 2023 года.

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