В Москве мотоциклист влетел в легковушку

На юго-востоке Москвы произошла авария с мотоциклом и легковым автомобилем. В результате ДТП мотоциклист пострадал, его пассажирка погибла. Об этом 23 июля сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц. Предварительно, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу движущемуся мотоциклу.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль поворачивает и в него на полной скорости врезается мотоцикл. От удара байкера и его пассажирку отбросило на несколько метров от места столкновения.



«В результате аварии погибла пассажирка мотоцикла 1985 года рождения, водитель мотоцикла госпитализирован», — сказано в сообщении.



На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.



Движение на месте происшествия в результате происшествия не затруднено, уточнили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее, 21 июля, на севере Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Уточняется, что в зоне пешеходного перехода на Бутырской улице автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на велосипеде.