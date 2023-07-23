Ливни в Москве продлятся до вечера

Дожди с порывами шквалистого ветра продлятся в Москве до вечера. Об этом в воскресенье, 25 июля, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Там указали, что при грозе ветер может усилиться до 15 м/с. Горожанам советуют быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В столичном главке МЧС в свою очередь порекомендовали водителям снизить скорость езды и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.

Ранее, 19 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последние дни месяца в столице будут теплыми, а в начале августа ожидается 30-градусная жара. Синоптик добавил, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.