Иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости, заявил 23 июля президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии вместе с тем подчеркнул, что данные потери обусловлены тактикой наемников.

«Да, из-за своей глупости», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что население стран, правительства которых отправляют людей в зону боевых действий на Украину, должно знать о том, что происходит там.



«Мы будем доводить это до людей, с тем чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — сказал он.



В ходе переговоров президент РФ указал на то, что украинское контрнаступление провалилось, ответив на ремарку белорусского лидера о том, что его нет.

Президент РФ также заметил, что российская армия уничтожила рекордное количество западной техники. Встреча лидеров проходит 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.



В тот же день Путин отмечал, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отметил, что украинской армии не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного вооружения.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.