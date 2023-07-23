Задержан предполагаемый поджигатель автомобиля Дмитрия Киселева

В Крыму полицейские задержали мужчину, подложившего взрывное устройство под мопед во дворе жилого дома в Феодосии. Предпологается, что он также причастен к поджогу автомобиля телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом сообщил 23 июля источник «Известий».

Сейчас следователи допрашивают 37-летнего фигуранта. По словам источника, мужчина отрицает причастность к поджогу иномарки.

Другие подробности не разглашаются.

Мопед взорвался 12 июля во дворе многоквартирного жилого дома № 18 по улице Земской Феодосии. По версии следствия, причиной взрыва стала детонация неустановленного взрывного устройства, прикрепленного к мопеду.

В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет.

Два автомобиля Киселева сожгли в Коктебеле осенью 2022 года. Тогда ночью мужчина в медицинской маске и бахилах проник на территорию дома телеведущего и поджег Land Rover Defender и гольф-кар Ital Car, напоминает «Газета.Ru».

Полиция возбудила уголовное дело об уничтожении имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ) и начала поиск поджигателя. Сообщалось, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.