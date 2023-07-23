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Томские волонтеры передали гуманитарную помощь в школу в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волонтеры из Томска передали через российских военнослужащих гуманитарную помощь в школу №1 в Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этот в воскресенье, 23 июля, сообщает корреспондент «Известий» Александр Устинов.

«Мы не так давно проводили встречу со школьниками здесь в Сватово, в Меловатке. Рассказывали им про наше многонациональное государство, в котором мы живем, чтобы их кругозор расширить и наладить контакт, дружеские отношения. В ходе встречи нам учителя обозначили проблему, что не хватает посуды для детей», — рассказал военнослужащий батальона «Черные гусары» с позывным Союз.

К началу учебного года в сватовскую школу доставили книги, канцелярские принадлежности, игрушки для учеников младших классов, а также комплекты кухонной посуды.

В библиотеку школы Сватово доставили книги, собранные в рамках акции Книги детям Донбасса.

«Получили большое количество книг. Это была справочная, художественная литература. Очень много было детской литературы, и мы сделали выставку «А давай почитаем»», — рассказала сотрудник школьной библиотеки.

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7 июля российские военные привезли гуманитарную помощь в храм в Меловатке.

Ранее, в мае, российские военные провели неформальные встречи со школьниками и учителями из освобожденных населенных пунктов ЛНР. Мероприятия состоялись в школе №1 города Сватово и в школе села Меловатка. В ходе встреч христианская группа «Огненный ветер» из Томска исполнила свои авторские песни.

30 сентября прошлого года по итогам референдумов президент России Владимир Путин подписал указы о включении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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