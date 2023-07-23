На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Ставропольском крае в ближайшие дни. На этом фоне в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили журналистам 23 июля в пресс-службе краевого ГУ МЧС, ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 23 м/с.

В связи с этим в ведомстве предупредили об угрозе подтоплений и о других возможных ЧП.

В прошлый раз штормовое предупреждение в регионе объявляли не так давно — 16 июля. Тогда на Ставрополье прошли ливни.