Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о своем состоянии после удара ВСУ

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 июля, рассказал о своем состоянии после полученных ранений в зоне спецоперации при ударе ВСУ.

«Состояние нормально, перевязку сделали ноге. Три осколка так и будут во мне, на всю жизнь. Они не задели жизненно важные органы. Доктора хорошие», — отметил журналист.

Польшаков также поблагодарил врачей, хирургов и группу эвакуации.

Оператор Дмитрий Шиков, в свою очередь, заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к работе.

«Слава богу мы живы с Ромкой. Да если ранения, но они не такие серьезные. Спасибо всем большое за помощь, за беспокойство, за заботу», — сообщил Шиков.

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