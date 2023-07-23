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Избитый в Санкт-Петербурге шахматный судья находится в реанимации

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Фото: соцсети
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Шахматный судья, избитый в тематическом клубе «Петровская ладья» на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, находится в реанимации. Об этом 23 июля сообщил телеканал «78».

Пациент сейчас стабильно тяжелый, он находится в сознании. Медики отметили, что угрозы его жизни нет.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что пострадавший мужчина лежал на полу. На его теле были синяки и кровоподтеки. В больницу его доставили с резаными ранами.

По предварительной информации, пострадали охранник и администратор клуба. Нападавший избил присутствующих шахматной доской.

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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Инцидент произошел 20 июля. 63-летнего судью избили в Международный день шахмат. Медики «скорой» диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, резаные раны на лице и голове.

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