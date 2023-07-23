Войска РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ и 46 военных под Херсоном

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт дислокации и 46 украинских военных на херсонском направлении. Об этом 23 июля сообщили в экстренных службах региона.

По их данным, позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в трех населенных пунктах на правом берегу Днепра под Херсоном. Националисты потеряли пункт дислокации около Приднепровского, восемь автомобилей, два 120-мм миномета и 46 украинских военных.

Работу на данном направлении вели подразделения группировки войск «Днепр».

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены позиции вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Дачи, Садовое, Молодежное, потери: 30 боевиков ВФУ уничтожены, 17 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В островной зоне на херсонском направлении также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Широкой Балки.

Накануне стало известно, что ВС РФ пресекли за сутки две попытки неприятеля форсировать Днепр в Херсонской области. Сообщалось, что группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение ВСУ и уничтожила более 30 боевиков и пять лодок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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