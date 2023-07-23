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СМИ сообщили об успешной установке кардиостимулятора Нетаньяху

Haaretz: установка кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений. Об этом 23 июля сообщил сайт Haaretz.

По его данным, пациент пробудет некоторое время в медицинском центре «Шиба» в Tel HaShomer. Врачи оценили состояние здоровья политика как хорошее.

Сам Нетаньяху на странице в Twitter уточнил, что его могут выписать из кардиологического отделения медцентра уже в понедельник.

В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаньяху «чувствует себя хорошо и пробудет некоторое в медицинском центре «Шиба» под наблюдением врачей».

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В середине июля стало известно, что кардиологи имплантировали прибор для мониторинга аритмии в сердце премьер-министра. По словам профессора Иегуды Адлера, это было сделано с целью избежать нарушений сердечного ритма у Нетаньяху, а также выяснить, действительно ли причиной его плохого самочувствия стало обезвоживание или нарушение в работе сердца.

До этого, 15 июля, израильского премьера срочно госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома в Кесарии. Впоследствии политик объяснил свое недомогание тем, что провел некоторое время на солнце без головного убора и достаточного количества воды.

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