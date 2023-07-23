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Россия потребует от ЮНЕСКО осудить гибель военкора Журавлева из-за удара ВСУ

Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить гибель в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Об этом 23 июля заявил постпред РФ при организации Ринат Аляутдинов.

«Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева. Этот вопрос входит в мандат организации», — цитирует его «РИА Новости».

Аляутдинов подчеркнул, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов и использует в своей работе двойные стандарты. Россия привлекала внимание ЮНЕСКО к убийствам Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

«Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало», — сказал дипломат.

Одновременно он подчеркнул, что на убийства российских журналистов не реагируют западные страны в целом. Они же поставляют Киеву вооружения, от которых и гибнут корреспонденты. «По сути же — это соучастие и спонсорство террористических актов Киева», — указал постпред.

Он считает, что киевский режим начал вторую волну атак против российских журналистов, работающих в зоне спецоперации. По мнению Аляутдинова, власти Украины явно не хотят допустить разглашения правды о происходящих событиях и своих преступлениях.

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Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы. Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Журавлев скончался во время эвакуации.

ООН выразила сожаление о гибели корреспондента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу журналистов в зоне проведения спецоперации была осуществлена неслучайно. По ее словам, корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

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