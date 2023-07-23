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Карта спецоперации на Украине 23 июля

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 июля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге заявил, что ночью ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы. На пораженных объектах находились иностранные наемники, а все спланированные к удару цели уничтожены.

Помимо этого, в течение суток Вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

Так, на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка (ДНР).

Потери противника за сутки составили до 370 украинских боевиков, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка (ЛНР). В районе Невского пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника на этом направлении составили 130 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 243 вертолета, 5197 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 854 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 848 единиц специальной военной автомобильной техники.

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