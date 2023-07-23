Три человека пострадали после нападения мужчины с ножом в поезде в Японии

Три человека пострадали после нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает Kyodo.

«Три человека были ранены в результате инцидента с поножовщиной в поезде в Осаке (западная Япония) в воскресенье, причем преступник был незамедлительно арестован», — написало агентство, ссылаясь на местные власти.

В числе раненых трое мужчин — два пассажира, один из которых старше 70 лет, и кондуктор поезда. Они были госпитализированы. Полученные ранения не угрожают их жизни.

Полицейские арестовали 37-летнего мужчину на месте по подозрению в покушении на убийство. Когда злоумышленника взяли под стражу, у него при себе имелось три ножа.

Ранее, 14 июля, три сотрудника центра выдачи помощи бедным и беженцам в Лейдене в Нидерландах были серьезно ранены в результате нападения на них неизвестного с ножом. Нападавший с места преступления скрылся.