Человек погиб при столкновении машины каршеринга с иномаркой на севере Москвы

Автомобиль каршеринга влетел в Audi в районе Беговой улицы Москвы, водитель иномарки погиб на месте. Об этом сообщается 23 июля в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Кадры с моментом ДТП опубликованы московским дептрансом. Движение в районе аварии не затруднено.

«На улице Беговой водитель автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем Audi. В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате также пострадали ребенок, находящийся в иномарке, и водитель каршеринга.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Ранее в этот день двое взрослых погибли и два подростка пострадали в ДТП в Крыму. Там столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-21114. Погибшие — водители транспортных средств.