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На Украине объявят в розыск экс-военкома Одессы Борисова

На Украине подозреваемого в незаконном обогащении экс-военкома Одессы Борисова объявят в розыск
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Фото: соцсети
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Подозреваемый в незаконном обогащении бывший военком Одесской области Евгений Борисов будет объявлен в розыск. Об этом 23 июля сообщил офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению покупали дорогие автомобили и недвижимость в Испании. Общая сумма, потраченная на эти активы, превысила 151 млн гривен ($4,1 млн).

Доход семьи Борисова эти расходы не покрывает, отметили в надзорном ведомстве.

Также в декабре 2022 года подозреваемый, будучи военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу.

В том же месяце Борисов путем обмана покинул Украину. Почти месяц он находился в Молдавии, Турции, Испании и Сейшельских островах.

В дальнейшем, во второй половине декабря 2022 года, должностное лицо при отсутствии определенного для него министерством здравоохранения заграничного лечения путем обмана выехало за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и Королевстве Испания.

«Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществлении повода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавил офис генпрокурора.

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Накануне, 22 июля, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. В этот же день стало известно, что фигурант выехал за границу.

Всего Борисов проходит по трем уголовным статьям, по которым ему могут назначить до 10 лет лишения свободы.

23 июня одесский военком был освобожден от должности из-за обвинения в коррупции.

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