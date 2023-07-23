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В Кузбассе нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

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Тело пропавшего в Кемерово шестилетнего мальчика найдено в водоеме. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщил сайт следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу.

«В ходе поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования назначены судебные экспертизы, которые установят в том числе причину смерти мальчика.

Прокуратура Кузбасса сообщила, что на место ЧП выехал прокурор Рудничного района Кемерово Дмитрий Ерынич.

«Предварительно установлено, что 22 июля 2023 года около 17 часов шестилетний мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома в жилом районе «Кедровка» Рудничного района г. Кемерово и домой не вернулся», — отметили в надзорном органе.

По факту пропажи ребенка следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело.

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