Двое взрослых погибли и два подростка пострадали в ДТП в Крыму

ДТП произошло между селами Белинское и Чистополье в Крыму, погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних пострадали. Об этом 23 июля сообщил Telegram-канал «Репортер Восточного Крыма».

По его данным, столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-21114. После лобового удара автомобили откинуло в кювет.

«Оба водителя скончались на месте. Оба пассажира ВАЗ-21114 с тяжелыми травмами доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

За рулем этого автомобиля находился 19-летний молодой человек. В больнице доставлены его пассажиры — подростки.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и устанавливают виновника автоаварии.

Днем ранее в Курской области на трассе М-2 «Крым» столкнулись четыре автомобиля, погибли четыре человека.