Двое взрослых погибли и два подростка пострадали в ДТП в Крыму
ДТП произошло между селами Белинское и Чистополье в Крыму, погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних пострадали. Об этом 23 июля сообщил Telegram-канал «Репортер Восточного Крыма».
По его данным, столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-21114. После лобового удара автомобили откинуло в кювет.
«Оба водителя скончались на месте. Оба пассажира ВАЗ-21114 с тяжелыми травмами доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
За рулем этого автомобиля находился 19-летний молодой человек. В больнице доставлены его пассажиры — подростки.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и устанавливают виновника автоаварии.
Днем ранее в Курской области на трассе М-2 «Крым» столкнулись четыре автомобиля, погибли четыре человека.