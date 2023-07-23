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Военврач сообщила об охоте боевиков ВСУ на российских военных медиков

«РИА Новости»: военврач заявила, что ВСУ целенаправленно охотятся за военными медиками
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушая нормы международного права, в том числе Женевскую конвенцию от 1949 года, целенаправленно предпринимают попытки уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье, 23 июля, заявила начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.

«К сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушки у снайперов, — это медики. Даже объявлены награды за убийства медика. Потому что если медик погибает — погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам», — сказала военный врач в разговоре с «РИА Новости», отметив, что ни одна армия в различные времена никогда не трогала медиков во время их работы в зоне боевых действий.

Дуга рассказала о случае, который привела в качестве примера, который произошел недавно с одним из санитарных экипажей. По ее словам, врачи везли раненого на машине, а ВСУ обстреливали ее, сопровождали дронами и сбрасывали на нее боеприпасы ВОГ-17.

«Он (беспилотник. — Ред.) сопровождал ее две трети пути, машина приехала полностью изрешеченная», — сказала военврач.

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Ранее, 5 июня, военнослужащие медицинского взвода в левобережье Херсонской области рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, что украинские солдаты намеренно «бьют по медикам». Именно поэтому на машине скорой помощи красный крест пришлось «немножко замаскировать».

Ранее, 27 мая, сообщалось, что в городе Алешки Херсонской области бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, попала под артобстрел. Во время инцидента никто не пострадал: врачи смогли спастись, укрывшись в подвале. При этом машину скорой помощи изрешетило осколками, она загорелась.

Согласно Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года медицинский персонал, в том числе задействованный исключительно для эвакуации раненых, и санитарные учреждения не относятся к комбатантам и военным объектам, а следовательно, они не могут быть подвергнуты нападению и должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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