Один человек погиб в столкновении двух легковушек на севере Москвы

На севере Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом 23 июля сообщает столичный департамент транспорта.

«На внешней стороне ТТК (в районе Беговой улицы дом 13) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации «Известий», столкнулись каршеринговый автомобиль и Audi A6. В результате ДТП один человек скончался на месте, еще трое пострадали.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне два автомобиля столкнулись на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области. В результате ДТП один человек скончался и пять доставлены в больницу.